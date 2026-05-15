VIS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VIS hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 69,88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VIS noch ein Gewinn pro Aktie von 47,82 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,25 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 163,39 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 163,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 16,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 16,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at