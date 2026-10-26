Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
26.10.2026 20:30:24
Visa, Coca-Cola On Deck Tuesday As Payments Growth, Global Demand Face Test
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Nachrichten zu Visa Inc.
|
18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
21.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Visa gets approval for China card business ahead of Trump-Xi summit (Financial Times)
Analysen zu Visa Inc.
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Visa Buy
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,89
|0,04%
|Visa Inc.
|361,35
|-0,80%
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