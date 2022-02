Visa: starke Zahlen und gute Aussichten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Andrew Bary Barron’sÜbersetzung: Laura MarkusDie Visa -Aktie stiegzuletzt um mehr als zehn Prozent. Grund war die Veröffentlichung der starken Geschäftszahlen für das Dezember-Quartal. So positiv geht es wahrscheinlich auch weiter, denn der internationale Reiseverkehr nimmt wieder Fahrt auf und digitale Zahlungsmittel werden immer beliebter.Die Visa-Aktie legte letzten Freitag um 21,85 Dollar beziehungsweise 10,6 Prozent zu und kletterte auf 228 Dollar. Das ist der größte Tagesgewinn seit April 2020. Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 2,4 Prozent.Im Dezember-Quartal verdiente das Unternehmen bereinigt 1,81 Dollar pro Aktie . Das entspricht einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar, und Visa sprach erneut von einem Umsatzwachstum im „hohen Zehnerbereich“ für das laufende Geschäftsjahr.„Die Pandemie hat die Verbreitung des digitalen Zahlungsverkehrs beschleunigt“, erklärt Vasant Prabhu, Chief Financial Officer von Visa. Er merkt an, dass die Zahl der Kartenzahlungen in den USA im Vergleich zu vor der Pandemie um etwa 50 Prozent gestiegen ist. Dies ist auch auf die zunehmende Nutzung des E-Commerce zurückzuführen. Laut Prabhu wird Bargeld weltweit immer mehr durch digitale Zahlungsmittel verdrängt.Die Visa-Aktie hat sich im vergangenen Jahr seitwärts bewegt, da sich die Anleger Sorgen über den Rückgang des Reiseverkehrs machten – einer wichtigen Quelle für digitale Zahlungen. Die jüngsten Zahlen konnten diese Sorgen zerstreuen, da das internationale Zahlungsvolumen in diesem Quartal um 40 Prozent gestiegen ist.„Es ist schon länger klar, dass die Öffnung der Grenzen wie ein Schalter wirkt, den man umlegt – es entsteht sofort ein enormer Geldfluss“, sagt Prabhu. „Die Verbraucher haben einen extremen Nachholbedarf und wollen reisen.“ Der internationale Reiseverkehr nahm im Oktober und November zu, als die Grenzen wieder geöffnet wurden.Prabhu erklärt, dass das Zahlungsvolumen ohne den Anstieg der Omikron-Fälle Ende des Jahres noch höher gewesen wäre. „Als Omikron sich ausbreitete, wurden einige Grenzen geschlossen und Beschränkungen wieder eingeführt. Jetzt werden jedoch die Grenzen wieder geöffnet und die Beschränkungen aufgehoben, und wir gehen davon aus, dass sich der Reiseverkehr im Februar wieder erholen wird“, so Prabhu.Visa ist mit einem Marktwert von 480 Milliarden Dollar der größte Finanzdienstleister der USA – höher als der Marktwert von JPMorgan, der größten Bank der USA, mit 435 Milliarden Dollar.Visa wird mit dem 32-Fachen der für 2022 prognostizierten Gewinne von 7,11 Dollar pro Aktie gehandelt, was mehr als das Doppelte des KGVs von Banken wie JPMorgan ist. Das liegt an der zunehmenden Verbreitung des digitalen Zahlungsverkehrs, dem profitablen weltweiten Duopol mit Mastercard und dem geringen Kreditrisiko.Der RBC-Analyst Dan Perlin stuft Visa mit „Outperform“ ein, senkte aber sein Kursziel von 284 auf 278 Dollar pro Aktie.Visa nennt keine langfristigen Finanzprognosen, aber Prabhu meint: „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch nach der Pandemie ein schnelles Wachstum aufrechterhalten können.“ Das Umsatzwachstum von Visa lag in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 zwischen elf und zwölf Prozent.Eine vermeintliche Bedrohung für Visa und Mastercard ist die Zunahme von „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Krediten, die viele Unternehmen anbieten.Laut Prabhu ist Visa über diesen Trend nicht besorgt. „Wir haben nichts dagegen, wenn ‚Jetzt kaufen, später bezahlen‘ ein großes Geschäft wird“, sagt er. Denn Kunden, die diese Kredite nutzen, bezahlen häufig mit Visa-Karten. Visa hat weltweit mehr als 3,8 Milliarden Kunden, ein Plus von zehn Prozent im vergangenen Jahr.Das Unternehmen erzielt eine Nettogewinnspanne von mehr als 50 Prozent des Umsatzes und generiert einen beträchtlichen freien Cashflow, den es zu einem großen Teil in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Anleger zurückgibt.Visa bevorzugt Rückkäufe gegenüber Dividenden. Es zahlt eine jährliche Dividende von 1,50 Dollar, was bei dem derzeitigen Aktienkurs einer Rendite von 0,7 Prozent entspricht. Das Unternehmen will 20 bis 25 Prozent seines Gewinns in Form von Dividenden ausschütten, der Rest soll in Rückkäufe fließen. Ende 2021 hob es seine Dividende um 17 Prozent an.Das Unternehmen steigerte seine Rückkäufe im letzten Quartal und kaufte Aktien im Wert von 4,1 Milliarden Dollar zurück. Im gesamten Geschäftsjahr 2021, das im vergangenen September endete, waren es 8,7 Milliarden Dollar.Die Rückkäufe sind laut Prabhu weitgehend „planmäßig“ und auf den freien Cashflow abgestimmt. „Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Aktie durch die Marktbedingungen übermäßig beeinträchtigt wird und unter dem inneren Wert gehandelt wird, greifen wir ein. Genau das haben wir im letzten Quartal und im März 2020 getan“, so der CFO.Das Unternehmen kaufte im letzten Quartal 19,4 Millionen Aktien und zahlte dafür durchschnittlich 210 Dollar pro Aktie. Visa hat eine solide Bilanz mit Barmitteln in Höhe von fast 15 Milliarden Dollar zum Jahresende 2021 und Schulden in Höhe von etwa 21 Milliarden Dollar.Prabhu erklärt, dass Visa keine Kredite für Aktienrückkäufe aufnehmen wird. Das Unternehmen strebt ein Verhältnis von Bruttoverschuldung zu EBITDA von 1 bis 1,5 an. Dieses Verhältnis liegt im Moment näher bei eins.Das Unternehmen wolle seine „lange Erfolgsgeschichte von Innovationen im Zahlungsverkehr“ fortsetzen.