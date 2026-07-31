Visa A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visa A hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 232,45 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 171,65 ARS je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16 390,02 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 11 684,83 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at