Visa A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visa A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal hat Visa A 59,03 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,10 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at