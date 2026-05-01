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01.05.2026 06:31:29
Visa A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Visa A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal hat Visa A 59,03 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,10 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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