Visa A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Visa A stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das vergangene Quartal hat Visa A mit einem Umsatz von insgesamt 58,43 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,33 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 9,56 Prozent gesteigert.

Der Jahresumsatz wurde auf 227,93 Milliarden BRL beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 185,75 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at