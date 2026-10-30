Visa A präsentierte Quartalsergebnisse

Visa A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,72 Prozent auf 62,36 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,43 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 239,13 Milliarden BRL – das entspricht einem Zuwachs von 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 227,89 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at