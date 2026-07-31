Visa A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Visa A hat am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent auf 58,78 Milliarden BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 57,65 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at