Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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20.03.2026 06:26:00
Visa Agentic Ready: KI-Agenten übernehmen Zahlungen im Test mit Banken
Visa startet mit Banken einen Test: KI-Agenten kaufen im Auftrag der Nutzer ein. Was das für den Alltag beim Bezahlen bedeuten kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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