Visa-Aktie deutlich stärker: Visa mit Gewinnplus

In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 3,6 Milliarden Dollar (3,4 Mrd Euro) und damit 21 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zudem gab Visa am Dienstag nach US-Börsenschluss einen Umsatzanstieg um 25 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar bekannt. Insgesamt legte das abgewickelte Zahlungsvolumen um 17 Prozent zu, vor allem dank eines starken Anstiegs von Transaktionen im Ausland.

Vorstandschef Alfred Kelly sprach von einem starken Quartal - die Auswirkungen der zu Jahresbeginn grassierenden Virus-Variante Omikron seien nur von kurzer Dauer gewesen und die weltweite konjunkturelle Erholung von der Corona-Krise habe sich letztlich fortgesetzt. Bei Anlegern kamen die Quartalszahlen gut an, die Aktie stieg am Mittwoch an der NYSE um 6,47 Prozent auf 214,11 US-Dollar. Visa rechnet weiter mit florierenden Geschäften, so dürfte ein Comeback des Reiseverkehrs die internationalen Kreditkartenzahlungen weiter anschieben.

/hbr/DP/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)