Visa-Aktie schwächer: Erwartungen im Schlussquartal übertroffen

Der Kreditkartenabieter Visa hat in seinem Schlussquartal besser abgeschnitten als erwartet.

Wie die Visa Inc mitteilte, verdiente sie in ihrem vierten Geschäftsquartal unterm Strich 3,6 Milliarden US-Dollar bzw 1,65 Dollar je Aktie nach 2,1 Milliarden Dollar oder 97 Cent je Anteilsschein vor Jahresfrist. Von Factset befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn von 1,56 Dollar je Aktie gerechnet. Bereinigt stieg der Gewinn je Aktie auf 1,62 von 1,12 Dollar vor einem Jahr und übertraf damit die Konsensschätzung von 1,55 Dollar je Aktie deutlich. Mit Umsätzen von 6,6 (Vorjahr 5,1) Milliarden Dollar übertraf der US-Zahlungsdienstleister die Analystenerwartungen von 6,5 Milliarden Dollar ebenfalls.Die an der NYSE notierte Visa-Aktie fällt um 5,32 Prozent auf 219,50 US-Dollar.

NEW YORK (Dow Jones)