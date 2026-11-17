American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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17.11.2026 14:30:02
Visa and American Express Both Raised Their Dividends 16% This Year, but Only 1 of the Stocks Is Up in 2026
Was it coincidence or a keeping-up-with-the-Joneses strategy?
Last month, payment card giant Visa (NYSE:V) announced a 16% dividend raise. That came less than eight months after longtime rival American Express (NYSE:AXP) declared its own 16% hike. And those increases followed a nearly 15% dividend raise trumpeted by their veteran peer Mastercard as 2025 came to a close. Despite the matching 16% bumps, the stock prices of Visa and Amex have traveled in strikingly different directions this year.
Image source: Getty Images.
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|35 700,00
|0,06%
|American Express Co.
|286,10
|-1,55%
|Visa Inc.
|378,25
|-2,36%
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