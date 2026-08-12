MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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12.08.2026 11:15:00
Visa and Mastercard Have Both Reported. Which Payments Giant Is the Best Buy Now?
When it comes to global commerce, few businesses are more significant than Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA). Their scale is unmatched. Each company counts billions of cards in use around the world. They process trillions of dollars in volume each quarter. And they have nearly ubiquitous acceptance.Both of these S&P 500 stocks reported financial results for the three-month period that ended June 30, giving investors a fresh look at these companies.Which payments giant is the better buy right now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Best Buy Co. Inc.
|73,82
|2,50%
|MasterCard Inc.
|487,10
|0,25%
|Visa Inc.
|312,70
|0,19%
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