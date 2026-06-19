MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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19.06.2026 14:04:00
Visa and Mastercard Reportedly Want to Run Stablecoins, Not Fight Them. Here's What It Means for Investors.
During the first three months of 2026, Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA) combined to process a mind-boggling $7.1 trillion in total payment volume. And between them, there are 8.4 billion cards that are in use around the globe. These businesses dominate the payments landscape, making them critical to how commerce is done.Having this formidable position doesn't mean they are resting on their laurels. In fact, these companies are leaning into innovation trends. And in the world of payments, stablecoins are the latest development, grabbing all the attention. After all, there is $303 billion in value in dollar-linked stablecoins, according to data from CoinGecko.Instead of fighting this cryptocurrency, Visa and Mastercard reportedly want to run their own stablecoins. Here's what it means for investors in these financial stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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