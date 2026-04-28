Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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29.04.2026 00:57:17
Visa beats quarterly profit estimates on resilient consumer spending
The company is well-positioned to weather any potential economic downturnWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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