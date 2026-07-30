Visa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visa lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,97 USD gegenüber 2,69 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 10,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at