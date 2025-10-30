Visa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Visa hat sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 10,20 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Visa 9,73 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,93 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,00 Milliarden USD ausgewiesen.

