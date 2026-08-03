Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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03.08.2026 19:22:10
Visa Buys BioCatch for $2.4 Billion to Fight AI Fraud
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Nachrichten zu Visa Inc.
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29.07.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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29.07.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Visa auf 420 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
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29.07.26
|Visa schlägt Erwartungen und streicht Tausende Stellen - Aktie im Plus (dpa-AFX)
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29.07.26
|ROUNDUP: Visa überrascht mit starkem Quartal - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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29.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
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28.07.26
|Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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27.07.26
|PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Visa Inc.
|13:32
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
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|29.04.26
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|DZ BANK
|29.07.26
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|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
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|29.04.26
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen geht es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.