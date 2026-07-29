Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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29.07.2026 13:11:59
Visa Delivers Reassuring Read on the US Consumer: No Signs of Spending Weakness
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