Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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13.10.2026 10:15:36

Visa gets approval for China card business ahead of Trump-Xi summit

US payments giant has sought market access for more than a decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
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Visa Inc. 356,30 -0,07% Visa Inc.

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