Visa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Visa hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,31 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 3,33 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Visa 15,40 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,77 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at