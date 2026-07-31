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31.07.2026 06:31:29
Visa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Visa lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,11 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,73 CAD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 16,10 Milliarden CAD gegenüber 14,09 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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