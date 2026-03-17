Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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17.03.2026 12:48:53
Visa lanciert KI-gestützten Handel - Cornèrcard unter ersten Partnern
Visa startet in Europa das Programm «Agentic Ready» und testet gemeinsam mit Banken und Händlern erstmals KI-initiierte Zahlungen unter realen Bedingungen. Mit Cornèrcard beteiligt sich auch ein Schweizer Kartenherausgeber an der nächsten Evolutionsstufe des digitalen Bezahlens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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