Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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17.03.2026 12:48:53

Visa lanciert KI-gestützten Handel - Cornèrcard unter ersten Partnern

Visa startet in Europa das Programm «Agentic Ready» und testet gemeinsam mit Banken und Händlern erstmals KI-initiierte Zahlungen unter realen Bedingungen. Mit Cornèrcard beteiligt sich auch ein Schweizer Kartenherausgeber an der nächsten Evolutionsstufe des digitalen Bezahlens.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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