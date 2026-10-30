Visa legte Quartalsergebnis vor

Visa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 4,47 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 3,61 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,99 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,77 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 17,10 CAD gegenüber 14,26 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 63,70 Milliarden CAD, während im Vorjahr 55,93 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at