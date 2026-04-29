Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Starke Zahlen
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29.04.2026 21:33:00
Visa meldet kräftiges Wachstum bei Erlösen und Ergebnis - Aktie springt an
Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der grösste Anstieg seit 2022.
Die Visa-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 8,53 Prozent auf 335,70 US-Dollar.
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
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