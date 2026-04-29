Visa meldet kräftiges Wachstum bei Erlösen und Ergebnis - Aktie springt an

Der US-Zahlungsdienstleister Visa hat im zweiten Quartal dank weiter robuster Verbraucherausgaben mehr verdient und umgesetzt als von Experten erwartet.

Der Gewinn sei unter dem Strich um 32 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 6,0 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Der Nettoumsatz legte um 17 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar zu. Das war laut Unternehmen der grösste Anstieg seit 2022.

Die Visa-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 8,53 Prozent auf 335,70 US-Dollar.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)