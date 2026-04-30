Visa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Visa hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 11,23 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 9,59 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at