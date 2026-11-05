Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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05.11.2026 07:05:57
Visa sets up six global tech hubs in Singapore, with 1,500 staff at new Paya Lebar centre
Technologies and solutions developed in the Republic will be deployed across its global networkWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Visa Inc.
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02.11.26
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|Visa-Aktie fester: Was den Kreditkarten-Gigant trotz Rekordjahr bremst (dpa-AFX)
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|ROUNDUP 2: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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28.10.26
|ROUNDUP: Visa schließt Geschäftsjahr mit Rekordumsatz ab - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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