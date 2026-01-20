Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
20.01.2026 19:20:53
Visa Shares Slip As Trump Backs Credit Card Competition Act
This article Visa Shares Slip As Trump Backs Credit Card Competition Act originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Visa Inc.
|
16:03
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Verluste in New York: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
20.01.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)