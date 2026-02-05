Visa Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Visa Steel hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,42 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,490 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Visa Steel 1,45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at