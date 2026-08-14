Visa Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Visa Steel präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,66 INR gegenüber 0,370 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,20 Milliarden INR – eine Minderung von 29,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,71 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at