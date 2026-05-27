Visa Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Visa Steel hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,60 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -42,160 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,71 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa Steel einen Umsatz von 1,62 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 87,89 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -44,610 INR je Aktie erzielt worden.

Visa Steel hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 5,62 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at