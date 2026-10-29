Visa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Visa hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 3,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,62 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,14 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 12,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,20 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 45,90 Milliarden USD, während im Vorjahr 40,00 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at