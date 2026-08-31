MasterCard Aktie
WKN DE: A0F602 / ISIN: US57636Q1040
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31.08.2026 08:14:37
Visa und Mastercard starten mit internationale P2P-Zahlungen
Die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard wollen internationale Geldüberweisungen für Schweizer Bankkunden einfacher machen. Dafür arbeiten beide Konzerne mit dem Schweizer Gemeinschaftsunternehmen Payinit von Viseca und Cornèr Bank zusammen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu MasterCard Inc.
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24.08.26
|S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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17.08.26
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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10.08.26
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.08.26
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.07.26
|Ausblick: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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27.07.26
|S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MasterCard von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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20.07.26
|S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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15.07.26
|Erste Schätzungen: MasterCard präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Visa Inc.
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