Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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31.08.2026 08:14:37

Visa und PayInit bringen internationale P2P-Zahlungen

Schweizer Banken sollen ihren Kunden künftig einfacher weltweite Geldtransfers anbieten können. Visa und das von Viseca und Cornèr Bank gegründete Gemeinschaftsunternehmen PayInit bauen dafür eine gemeinsame Infrastruktur auf. Die Lösung basiert auf Visa Direct und Visa+.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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