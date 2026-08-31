Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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31.08.2026 08:14:37
Visa und PayInit bringen internationale P2P-Zahlungen
Schweizer Banken sollen ihren Kunden künftig einfacher weltweite Geldtransfers anbieten können. Visa und das von Viseca und Cornèr Bank gegründete Gemeinschaftsunternehmen PayInit bauen dafür eine gemeinsame Infrastruktur auf. Die Lösung basiert auf Visa Direct und Visa+.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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Nachrichten zu Visa Inc.
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26.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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20.08.26
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