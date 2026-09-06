Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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06.09.2026 13:24:00

Visa vs. American Express: Which Financial Stock Is the Better Buy?

Visa (NYSE: V) and American Express (NYSE: AXP) are two of the most well-known financial companies that enable countless transactions each day. Although they operate in the same industry, there are subtle differences between the two that are important for investors to know. If you could only invest in Visa or American Express, these are the factors to consider.Image source: Getty Images.Visa wrapped up its fiscal 2026 third quarter with a 48.4% net profit margin, while American Express reported a 16.8% net profit margin. American Express is unlikely to close that gap because the companies have some differences in their business models. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Visa Inc. 321,75 -1,14% Visa Inc.

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