Visa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Visa hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mit einem EPS von 3,61 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Visa mit 3,61 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 14,77 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,12 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14,26 CAD. Im Vorjahr hatte Visa 13,24 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 55,93 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 48,89 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at