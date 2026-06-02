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02.06.2026 06:31:29
Visagar Financial Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Visagar Financial Services hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,02 INR. Ein Jahr zuvor waren -24,920 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 76,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 116,0 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27,5 Millionen INR.
Visagar Financial Services hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 99,33 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 92,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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