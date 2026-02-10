Visagar Polytex gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visagar Polytex hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at