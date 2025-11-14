|
Visagar Polytex gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Visagar Polytex hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 INR je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
