Visagar Polytex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Visagar Polytex hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Visagar Polytex ein Ergebnis je Aktie von -0,060 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at