Visaka Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Visaka Industries hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,270 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent auf 3,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,51 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at