21.05.2026 06:31:29

Visaka Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Visaka Industries hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 INR gegenüber 1,69 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visaka Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,80 Milliarden INR im Vergleich zu 4,26 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,88 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,350 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,63 Prozent auf 16,78 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 15,30 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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