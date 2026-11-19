VISANG EDUCATION präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 413,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VISANG EDUCATION -1149,000 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 54,79 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VISANG EDUCATION 42,94 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at