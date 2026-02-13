VISANG EDUCATION stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VISANG EDUCATION hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1707,33 KRW. Im Vorjahresviertel waren 507,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 94,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1663,29 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte VISANG EDUCATION ein EPS von -236,000 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 268,78 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 246,46 Milliarden KRW im Vorjahr.

