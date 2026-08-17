VISANG EDUCATION veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

VISANG EDUCATION stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

VISANG EDUCATION hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 72,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -747,000 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,59 Prozent auf 52,57 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,96 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at