15.01.2026 06:31:29
VisasQ hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
VisasQ äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,57 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VisasQ ein EPS von 2,43 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 2,51 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VisasQ 2,37 Milliarden JPY umgesetzt.
