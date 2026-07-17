VisasQ öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VisasQ veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

VisasQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at