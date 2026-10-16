VisasQ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

VisasQ präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 3,54 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,81 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at