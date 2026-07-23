Visco Trade Associates: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Visco Trade Associates präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 INR. Im Vorjahresviertel hatte Visco Trade Associates 2,75 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 105,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 552,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at