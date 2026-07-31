Viscofan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Viscofan hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,83 EUR, nach 0,840 EUR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 325,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 311,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at